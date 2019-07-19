۳۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در اهواز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد صالحی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۲۶ شهرستان اهواز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود، به سه نفر که در حال بارگیری بسته های کارتن در خودروی پژو ۴۰۵ بودند، مشکوک و موضوع بررسی در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با حضور ماموران پلیس، متهمان اقدام به فرار کردند که با استفاده از قانون به کارگیری سلاح، هر سه متهم دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه در بازرسی از خوردوی متهمان ۲۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوئین) کشف شد، تصریح کرد: در تحقیقات به عمل آمده از متهمان، مخفیگاه آنان نیز شناسایی و ضمن دستگیر همدستشان، ۱۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوئین) دیگر کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: چهار متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.