ترخیص کالا از گمرکات سرعت خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه میزگرد تخصصی ساخت داخلی در صنعت خودرو در جمع خبرنگاران در خصوص تسهیل در امر تجارت برای فعالان اقتصادی، گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که می‌تواند تسهیل زیادی برای کسب و کارها ایجاد کند و در عین حال، مدیران این بخش نیز قول داده‌اند تا در این رابطه، اصلاحات را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رسوب کالا در گمرکات، افزود: رسوب کالا در گمرکات از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، مورد پیگیری واقع شده و توضیحاتی نیز از سوی آن ارائه شده است، بر این اساس، بخشی از رسوب کالا طبیعی است و کالا در حوزه تجارت خارجی، به کشور وارد شده و ارز آن تأمین می‌شود یا در نقاط ترخیص گیر می‌افتند و به صورت طبیعی منجر به رسوب کالا می‌شوند؛ اما در عین حال برای کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است، بر اساس، هماهنگی که میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد صورت گرفته قرار است که در رابطه با کالاهایی که عضو گروه ۴ هستند، بررسی‌های لازم صورت گیرد و دقیقاً مشخص شود که این کالاها چه فرآیندی را دنبال کنند. اما به هر حال ما اجازه ورود کالاهای ممنوعه را به کشور نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: عدد کالاهای ممنوعه به نسبت کالاهایی که عمدتاً کالاهای اساسی هستند و در بنادر مانده‌اند، بسیار ناچیز است و ۹۰ درصد واردات ما درحوزه کالاهای اساسی متمرکز شده است، پس حجم کالاهای ممنوعه بسیار کم است؛ اما به هر حال باید تعیین تکلیف شوند.

رحمانی گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده که کالاهای ممنوعه از مبادی واردات حرکت نکند و واردکنندگان نیز باید بدانند هر کالایی که ممنوع است، دولت موافق با ترخیص آن نخواهد بود و برخورد قانونی نیز با واردکنندگان صورت خواهد گرفت.