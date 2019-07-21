مدیرعامل صندوق احیا منصوب شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میراث فرهنگی، در متن حکم علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، خطاب به هادی میرزایی آمده است:

«به استناد مواد ۸ و ۱۰ اساسنامه صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و صورت‌جلسه هیئت‌امنای صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ و با توجه به تجربیات جناب‌عالی، به‌موجب این ابلاغ به‌سمت "مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی" منصوب می‌شوید.

تدوین سیاست‌های اجرایی، اقتصادی، فنی، مالی، حمایتی و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف و وظایف قانونی صندوق، جلب همکاری و مشارکت بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی و جوامع محلی در امر توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف، احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن و بافت‌های تاریخی و فرهنگی قابل احیا با تأکید بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شناسایی، تفکیک و طبقه‌بندی بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی قابل احیا، تدوین شاخص‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تعیین کاربری بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، پایش و ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح‌های مرمت و احیا و بهره‌برداری از اماکن و بافت‌های تاریخی، همکاری و هماهنگی با معاونت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه سازمان و سایر حوزه‌های درون‌سازمانی، از اهم شاخصه‌هایی است که انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و سامان‌دهی مناسب و بهره‌گیری از توان کارشناسان و صاحب‌نظران و تعامل و همکاری مستمر با حوزه‌های ذی‌ربط درون و برون‌سازمانی شاهد تحول مثبت در کارکردهای صندوق و تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان باشیم.

توفیق روزافزونتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»