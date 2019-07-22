به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال علیرضا رحیمی و ۲۶ نفر از اعضای فراکسیون امید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

خلاصه این سؤال به شرح زیر است:

نحوه دسترسی به فیلم اعترافات و مستند مربوط به دوتابعیتی ها و علت پخش آن در جلسه علنی با توجه به اینکه این مستندات قبلا توسط سازمان اطلاعات سپاه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پخش شده و اعلام گردید که محرمانه بود، چیست؟

در ادامه جلسه، امیرحاتمی وزیر دفاع توضیحاتی را مطرح کرد. پس از پاسخ های امیرحاتمی، علیرضا رحیمی اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع شده است.

رحیمی همچنین گفت: به رأی گذاشتن این سؤال را خلاف امنیت ملی می‌دانم.