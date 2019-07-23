به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ازدواج، اظهار کرد: جشنواره ملی ازدواج اقوام ایرانی برای نخستین بار در سطح کشور و به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان گلستان با حضور اقوام ساکن در استان و دیگر قومیت‌های کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره اقوام مختلف آئین‌های ازدواج، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم خود را با حفظ اصالت دینی و اسلامی برای بازدیدکنندگان به نمایش خواهند گذاشت.

طیبی ادامه داد: افتتاحیه این جشنواره ۱۳ مرداد در مجموعه ورزشی آزادی گرگان با اجرای موسیقی زنده توسط میثم ابراهیمی و برنامه‌های طنز و شاد و برپایی غرفه‌های مختلف و به تصویر کشیدن آداب و رسوم جشن‌های ازدواج برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این مجموعه ورزشی غرفه‌هایی شامل صنایع دستی و غذای محلی اقوام ایرانی و در سالن ورزشی مجموعه آزادی ۴۰ غرفه شامل خدمات مشاوره رایگان حوزه ازدواج خواهیم داشت.

طیبی یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره ۱۵ مرداد با اجرای برنامه‌های مختلف و با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌شود و عقد زوج سیل زده گلستانی هم از مهم‌ترین برنامه‌های روز اختتامیه است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به اهداف برگزاری نخستین جشنواره ازدواج اقوام ایرانی در استان گفت: تزریق روحیه شور و نشاط، ترویج سنت ازدواج آسان، ترویج آئین‌های سنتی ازدواج و ایجاد شغل موقت در استان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

طیبی افزود: اقوام استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، لرستان، کردستان، بوشهر و … به همراه اقوام مختلف استان گلستان در این جشنواره حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان دستگاه متولی حوزه جوانان نیست، اظهار کرد: ما دستگاه هماهنگ کننده هستیم و در مجموع ۲۳ دستگاه مکلف به تامین نیازهای حوزه جوانان در بخش‌های مختلف هستند.

طیبی با بیان اینکه در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان، نیازها را مطرح می‌کنیم، تصریح کرد: از نوع پیگیری مشکلات حوزه جوانان راضی نیستیم و نیاز به توجه و همت بیشتری دارد.