به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آهی شاعر و گوینده رادیو روز گذشته هشتم مرداد پس از مدتی بیماری دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شاعر، پژوهشگر و گوینده که سال ها در رادیو فرهنگ و رادیو پیام برنامه اجرا می کرد فردا پنجشنبه ۱۰ مرداد برگزار خواهد شد.

تشییع پیکر وی ساعت ۱۰ صبح فردا از مقابل ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به آدرس خیابان حافظ، نبش سمیه خواهد بود و به سمت بهشت زهرا بدرقه خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم این گوینده رادیو شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۴تا ۱۵:۳۰ در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.