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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۰۱

با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب انجام شد؛

تجدیدمیثاق قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با امام راحل

تجدیدمیثاق قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با امام راحل

ری- قائم مقام و کارکنان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب با آرمان های امام راحل تجدید بیعتی دوباره کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه قائم مقام وکارکنان شورا، ائمه جمعه و مسئولان این نهاد مقدس در شهرستانهای استان تهران و نمایندگان دستگاهها ی همراه وهمدل در برگزاری مراسم انقلاب با حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمان های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

گفتنی است که شرکت کنندگان در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت زیارت نامه یاد و خاطره امام و شهدا را گرامی داشتند و بانثار گل در مرقد نسبت به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ادای احترام کردند.

براساس این گزارش این تجدید پیمان به مناسبت سالگرد تاسیس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صورت گرفته است و دراین مراسم میثاق نامه ای توسط رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران قرائت شد.

کد مطلب 4681073

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