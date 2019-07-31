سرهنگ سعید بهشتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از اجرای طرح هجرت ۳ در دبستان ۱۵ خرداد نقلیه و دبیرستان دخترانه دوره اول سپهر شهرک مهدیه اظهار داشت: یکی از برنامه های بسیج که در سطح جامعه اجرا می کند، بحث امیدبخشی و اجرای برنامه های ارزشی است.

وی افزود: طرح هجرت ۳ بیش از ۲۰ سال است که در سطح مدارس اجرا می شود و چندین هدف را دنبال می کند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه یکی از اهداف اردوهای اجرایی طرح هجرت ۳ را کمک به زیباسازی و خوشایندسازی بستری که دانش آموزان و آینده سازان کشور در آن قرار می گیرند، عنوان کرد و گفت: این اقدامات به منظور ورود دانش‌آموزان به سال تحصیلی جدید انجام می شود.

این مسئول با بیان اینکه طرح هجرت ۳ اغلب در نقاط حاشیه ای و محلات کم برخوردار اجرا می شود، تصریح کرد: در این محلات امکانات آنچنانی برای غنی سازی اوقات فراغت ندارد، لذا ما با این طرح دانش آموزان این محلات را به کارگیری می کنیم که بحث غنی سازی اوقات فراغت آنها انجام شود و این موضوع نیز از دیگر اهداف ما است.

سرهنگ بهشتی‌راد ادامه داد: در این طرح علاوه بر بحث زیباسازی مدارس توسط این دانش آموزان، مباحث تربیتی و بصیرتی برای آنها مطرح می شود.

وی ایجاد زمینه برای حرفه آموزی را از دیگر اهداف مد نظر در طرح مذکور عنوان کرد و گفت: این طرح می تواند زمینه پیشرفت دانش آموز را همراه با نگاه معرفت افزایی به دنبال داشته باشد.

سینا کریمی مسئول آموزش و اشتغال بسیج سازندگی استان کرمانشاه نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: ما در طرح اوقات فراغت دانش آموزان در سال ۹۸ تعداد ۱۲۸۰ نفر را در قالب گروه های ۱۰ نفره با همکاری آموزش و پروش، سپاه نواحی شهرستان ها و سازمان نوسازی مدارس استان سازماندهی کردیم.

وی افزود: این دانش آموزان را در قالب گروه های ۱۰ نفره ثبت نام شدند و هر نفر و گروه به همراه یک استادکار ۱۰ روز در طرح هجرت ۳ شرکت می کند.

مسئول آموزش و اشتغال بسیج سازندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: استادکار مراحل کار زیباسازی و نوسازی مدارس را به دانش آموزان آموزش می دهد و دانش آموزان این آموزش را فرا می گیرند.

وی یادآور شد: در طرح هجرت دانش آموزی و به کمک همین دانش آموزان مجموعا ۱۲۸۰۰ نفر _روز دوره های نوسازی مدارس را به اتمام می رسانیم.

کریمی با بیان اینکه این طرح در سراسر کشور و استان ما اجرا می شود، گفت: ابتدا این دانش آموزان در اردوگاه هایی که برای تجمع دانش آموزان تدارک دیده شده، حضور می یابند و پس از صبحگاه و گذراندن برنامه آموزشی با وسایل نقلیه فراهم شده به محل کار اعزام می شوند و پس از پایان کار به اردوگاه ها بر می گردند و در کلاس های آموزشی که با کمک دستگاه های متولی آموزش چون فنی حرفه ای، کمیته امداد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی برپا شده، شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: کلاس های آموزشی و مهارتی فوق بنا به درخواست دانش آموزان برپا می شود و شامل کلاس هایی چون خیاطی، صنایع دستی، نجاری، نقاشی ساختمان و... است.

این مسئول افزود: آموزش کشت زعفران، آموزش برق کشی ساختمان و ماشین از دیگر نمونه ها و کلاس هایی است که برگزار می شود و ما مربی را تامین می کنیم و در اختیار آنها قرار می دهیم.

مسئول آموزش و اشتغال بسیج سازندگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از شرکت در کلاس های آموزشی و فرهنگی دانش آموزان در نماز جماعت شرکت می کنند و سپس به منازلشان باز می گردند.

این مسئول یادآور شد: در سال گذشته و در قالب این اردوها ۵۱۵ مدرسه رنگ آمیزی شد اما امسال با توجه به محدودیت منابع تعداد کمتری در اختیار ما قرار داده شده و پیش بینی می کنیم حدود ۳۰۰ مدرسه در استان رنگ آمیزی و بازسازی شود.

کریمی تاکید کرد: هدف ما از این طرح در وهله اول پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان و در مراحل بعدی آشنایی با فرهنگ کار است.

وی افزود: دیگر هدف ما این است که این دانش آموزان خودشان حافظ همین مدارسی که برای نوسازی آن زحمت کشیده اند، باشند و تبدیل به فرهنگی برای نگهداری این سرمایه ها شود.

مسئول آموزش و اشتغال بسیج سازندگی استان کرمانشاه اضافه کرد: هدف این است که خود دانش آموزان به مدارس آسیب نزنند و مُبَلغی برای حفظ و نگهدای آنها شود.

وی خاطرنشان کرد: سعی شده در پایان این طرح اردوهای فرهنگی- آموزشی برای تشکر و قدردانی از این دانش آموزان برگزار شود.

این مسئول از تعمیر و نوسازی میز و نیمکت برخی مدارس نیز در قالب این اردوها و با کمک دانش آموزان خبر داد.