به گزارش خبرگزاری مهر، صد و نود و ششمین شمارهی هفتهنامهی خط حزبالله با عنوان «ده برابر بیشتر» منتشر شد.
سخن هفتهی این شماره خط حزبالله روایتی از مطالبات جدید رهبر انقلاب از جوانان انقلابی است که در دیدار پنجشنبهی هفتهی گذشته با ۴۲ نفر از اعضای گروههای جهادی و بسیج سازندگی مطرح گردیده است. در این دیدار بیانات ایشان ۳ محور اصلی داشت که خط حزبالله به این ۳ محور پرداخته است.
پس از اصلاح قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۸ تشکیل جلسه داد و پس از رأیگیری، مجدداً حضرت آیتالله خامنهای را بهعنوان رهبر انقلاب انتخاب نمود.
نشریه خط حزبالله بهمناسبت سالگرد این اجلاسیه مروری داشته است بر این اقدام قانونی مجلس خبرگان رهبری.
همچنین خط حزبالله در گزارش رصدی خود، به بازتاب عملیات نظامی ایران در شبکههای رسانهای جهان عرب، در مواجهه با پهپاد آمریکایی و نفتکش انگلیسی پرداخته است که خواندن این بخش نیز به مخاطبین این نشریه توصیه میگردد.
سایر بخشهای نشریه نیز به شرح زیر است:
با سرمربی ایرانی هم میتوان اول جهان شد/ برش دیدار
رهبر انقلاب در زندان به چه چیزی پناه میبرد؟ / خاطرات رهبری
سازماندهی پنهانی امام باقر / انسان ۲۵۰ ساله
هشدار امام خمینی درباره ناامنی قدرتها در خلیج فارس/ کلام امام
یکی از بهترین دوره های سال، همین روزهاست / درس اخلاق
عید قربان، قدردانی بزرگ الهی از حضرت ابراهیم است / روایت تاریخی
لبنان... و ما ادراک ما لبنان.../ عکس نوشت
از بزرگترین نعمتهای الهی انتخاب همسر خوب است/ خانواده ایرانی
کارهای فرهنگی را جدیتر دنبال کنید/ حزب الله این است
طبق رسم هفتگی خط حزبالله، شمارهی ۱۹۶ این هفتهنامه نیز به روح پرفتوح شهید شهید محمدحسن ناصربخت تقدیم میشود.
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