به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه عکاسی «۲۴ ساعت» هر سال در یک روز خاص اجرا می‌شود و عکاسان از کشورها و شهرهای مختلف دنیا با ثبت نام در سایتِ پروژه، در طول ۲۴ ساعت در این روز مشخص، شهر خود را به تصویر کشیده و هر ساعت یک عکس را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک می گذارند. عکس‌ها توسط داورها در دو مرحله داوری شده و در نهایت علاوه بر ایران در ۳ کشور دیگر نیز نمایشگاهی از عکس‌های برگزیده به نمایش درمی‌آید.

پروژه عکاسی ۲۴ ساعت در سال ۲۰۱۲ با دو عکاس که بنیانگذاران آن هستند با نام های رنزو گرند و سم اسموترمن با ۶۵ عکاس از ۲۰ کشور مختلف شروع به کار کرد. در هر دوره به تعداد شرکت کنندگان افزوده شد و امسال این چالشِ عکاسی به ۴۸۸۰ شرکت‌کننده از ۱۰۰ کشور رسید. این پروژه در سال جاری در تاریخ ۴ خرداد برگزار شد و ۵۵۰ عکاس ایرانی در پروژه شرکت داشتند.

هر سال نمایشگاهِ آثار برگزیده در چهار کشور برگزار می‌شود و از آنجا که این پروژه‌ پلی است برای تعامل فرهنگی بین ایران و سایر کشورها، سفیران پروژه؛ فرهود نصیری و سارا هاشمی پس از برگزاری کارگاه‌های انتقال تجربه در تهران واصفهان، برای اولین بار این نمایشگاه بین‌المللی را در ایران برگزار خواهند کرد.

در این نمایشگاه ۷۴ اثر از کشورهای استرالیا، فنلاند، ایتالیا، آلمان، آفریقای جنوبی، نیجریه، پرو، مکزیک، لهستان، چین، ونزوئلا، آمریکا، ارمنستان، هند، کنگو و ایران روی دیوار خواهد رفت. آثار عکاسان ایرانی نیز در چهار نمایشگاهی که در کشورهای دیگر برگزار می‌شود حضور خواهد داشت.

همچنین از روند برگزاری این پروژه مستندی به کارگردانی مرجان شکوهی و تهیه‌کننده‌گی مهدی شادی زاده ساخته شده است که قرار است در سینمای هنر و تجربه اکران شود.

طبق قوانینِ پروژه‌ «۲۴ساعت» عواید فروش آثار نمایشگاه‌ها به چهار بنیاد خیریه با عنوان‌های خیریه‌ آتنا در ایران، Ges mujer در مکزیک، she has hope در اوگاندا و از پرو Sacred valley health اختصاص می یابد.

نمایشگاه ۲۴ ساعت در روز جمعه ۱ شهریور از ساعت ۱۷ و از ۲ تا ۱۲ شهریور ساعت ۱۴ تا ۲۲ در گالری تابستانِ خانه‌ی هنرمندان برپا خواهد بود.