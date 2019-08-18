بازیکن تیم ملی عراق: استقلال به من پیشنهاد داده است

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که انتشار عکس مصطفی محمد مدافع تیم ملی فوتبال عراق باعلی خطیر معاون مستعفی باشگاه استقلال خبرساز شد. در حالی که خطیر از سمتش استعفا کرده و دیگر در استقلال پُست ندارد، مذاکره او با بازیکن عراقی عجیب به نظر می رسید.

هرچند بعضی از رسانه های عراقی اعلام کردند علی خطیر در همان ساختمانی که بشار رسن بازیکن عراقی پرسپولیس در آن زندگی می کند، سکونت دارد و این دیدار ارتباطی به مذاکره با استقلال نداشته است، اما خود این بازیکن تایید کرد که از استقلال پیشنهاد دریافت کرده است.

مصطفی محمد به سایت «المعلومه» عراق گفت: باشگاه استقلال با من مذاکراتی داشته است تا فصل آینده به این تیم بروم.

مدافع تیم ملی عراق که عضو تیم الزورا است، ادامه داد: من به قراردادم با باشگاه الزورا پایبند هستم ولی منتظرم تا ببینم پیشنهاد استقلال مورد قبول واقع می شود یا خیر.