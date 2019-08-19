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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

رئیس جدید شورای شهر شیراز انتخاب شد

رئیس جدید شورای شهر شیراز انتخاب شد

شیراز_ عبدالرزاق موسوی با ١١ رای که حداکثر آرای ممکن بود به عنوان رئیس جدید شورای شهر در سال سوم معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر در حالی برگزار شد که حواشی متعددی در بر داشت و در ابتدای جلسه نیز احمدرضا دستغیب جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد.

شنیده ها حاکی از این است که طی روزهای گذشته دستغیب طی تماس های مختلفی با فرماندار شیراز به دنبال لغو این انتخابات بود.

ابراهیم صبوری نیز در این جلسه با ١١ رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر در سال سوم معرفی شد وی پیش‌تر نیز در همین عنوان فعالیت می کرد و تنها نامزد این پست بود.

سولماز دهقانی وناقر مقیمی  نیز به عنوان منشی اول و دوم برای سال سوم معرفی شدند.

کد مطلب 4696457

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