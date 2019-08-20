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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

مدیر کل دفتر مشاوره وزارت علوم خبرداد؛

۴ دلیل عمده دانشجویان برای مراجعه به مراکز مشاوره

۴ دلیل عمده دانشجویان برای مراجعه به مراکز مشاوره

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دلایل عمده مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره را اعلام کرد.

منصوره سادات صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح راه اندازی دفاتر مشاوره در خوابگاه ها گفت: اکثر دانشگاه ها طرح مذکور را اجرایی کرده و حداقل یک اتاق در خوابگاه به مشاوره اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: ما دانشگاه هایی که اتاق مشاوره نداشتند را رصد کردیم و لیست آنها را برای کمک به دانشگاه های مذکور، به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارائه کردیم.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره اینکه دانشجویان بیشتر چه مسایل و مشکلاتی را در مراجعه به مراکز مشاوره مطرح می کنند گفت: مسایل و مشکلات تحصیلی، خانوادگی، افسردگی و اضطراب بیشترین مسایلی است که دانشجویان درگیر آن هستند و به دلیل آنها به مشاور مراجعه می کنند.

کد مطلب 4696767
زهرا سیفی

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