۴ دلیل عمده دانشجویان برای مراجعه به مراکز مشاوره

منصوره سادات صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح راه اندازی دفاتر مشاوره در خوابگاه ها گفت: اکثر دانشگاه ها طرح مذکور را اجرایی کرده و حداقل یک اتاق در خوابگاه به مشاوره اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: ما دانشگاه هایی که اتاق مشاوره نداشتند را رصد کردیم و لیست آنها را برای کمک به دانشگاه های مذکور، به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارائه کردیم.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره اینکه دانشجویان بیشتر چه مسایل و مشکلاتی را در مراجعه به مراکز مشاوره مطرح می کنند گفت: مسایل و مشکلات تحصیلی، خانوادگی، افسردگی و اضطراب بیشترین مسایلی است که دانشجویان درگیر آن هستند و به دلیل آنها به مشاور مراجعه می کنند.