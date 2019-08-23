برتری نزدیک کازرون برابر زغال سنگ/ سقوط مدعیان در هفته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته دوم سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان، عصر امروز جمعه اول شهریور ماه بین دو تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و تیم زغال سنگ طبس برگزار شد. در این دیدار نیروی زمینی توانست میزبان خود را در یک بازی نزدیک شکست دهد. روز گذشته نیز چهار دیدار در چارچوب هفته دوم برگزار شده که تمام میزبان ها برنده دیدارهای خود بودند. در این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان قرعه استراحت داشت.

نتایج کامل هفته دوم از رقابت های لیگ برتر هندبال به این ترتیب است :

پنجشنبه ۳۱ مردادماه:

* فراز بام خائیز دهدشت ۲۴ - خیبر اراک ۱۹

* مس کرمان ۳۳ - نفت و گاز گچساران ۲۶

* ذوب آهن اصفهان ۲۷- زاگرس اسلام آباد ۲۰

* ستارگان دشتتستان ۲۵ - سربداران سبزوار ۲۳

جمعه اول شهریور ماه:

* زغال سنگ طبس ۲۵ - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۲۷

اما در پایان هفته دوم جدول رده بندی تیم ها نیز تغییر بسیاری داشت و تیم های مدعی به رده های پایین جدول سقوط کردند. تیم فولاد مدافع عنوان قهرمانی با قرعه استراحت روبرو شد تا در غیاب وی تیم فرازبام بتواند به صدر گروه دوم برسد. تیم فولاد در این گروه به رده سوم سقوط کرد. در گروه اول هم تیم زاگرس اسلام آباد غرب نایب قهرمان فصل قبل با قبول شکست برابر تیم ذوب آهن به رده سوم جدول سقوط کرد تا تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به رده اول صعود کند.

جدول رده بندی کامل گروه های اول و دوم لیگ به این ترتیب است :

گروه اول :

۱- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۴ امتیاز

۲- ذوب آهن اصفهان با ۳ امتیاز

۳- ستارگان دشتستان با ۳ امتیاز

۴- زاگرس اسلام آباد با ۲ امتیاز

۵- سربداران سبزوار بدون امتیاز

۶- زغال سنگ طبس بدون امتیاز

گروه دوم:

۱- فرازبام خاییز دهدشت با ۳ امتیاز

۲- صنعت مس کرمان با ۲ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۲ امتیاز

۴- نفت و گاز گچساران با یک امتیاز

۵- خیبر اراک بدون امتیاز