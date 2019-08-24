این تازه شروع مشکلات استراماچونی است/ امیدوارم زمان از دست نرود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری با اشاره به شکست تیم فوتبال استقلال مقابل ماشین سازی گفت: هر دو تیم رفته بودند سه امتیاز را بگیرند و برای همین سرعت مسابقه خوب بود. زمان زیادی برد تا استقلال بر بازی مسلط شود.

وی ادامه داد: خط هافبک استقلال خیلی به خط دفاعی نزدیک می شد. اگر مدافعان میانی استقلال اجازه بدهند هافبک ها به سمت خط حمله متمایل شود، تعداد دفعاتی که وارد محوطه جریمه حریف می شوند، بیشتر خواهد شد.

بازیکن پیشین استقلال یادآور شد: شناخت نداشتن از تیم ها از یکدیگر این مسائل را در پی داشت. دلیل تعویض های زودهنگام استراماچونی هم این بود که انتظار بیشتری داشت و می خواست سریعتر به خواسته اش برسد.

جباری خاطرنشان کرد: نکته مثبت دیگری که در استقلال می بینم رضایت بازیکنان از نحوه کار استراماچونی است. این را می شود با مربیان سابق مقایسه کرد. وقتی بازیکنان از مربی رضایت دارند، اتفاقات خوبی می افتد. امیدوارم زودتر نتیجه بگیرند و زمان زیادی از دست نرود.

وی گفت: تنها هدف استقلال قهرمانی است. استقلال با این هزینه ای که صورت گرفته و شرایطی که بوجود آمده و موفقیت های تیم رقیب (پرسپولیس) دنبال این است که اتفاق ویژه ای را رقم بزند.

هافبک پیشین استقلال در پایان در خصوص اعتراض استراماچونی به نداشتن مترجم تاکیدکرد: این شروع مشکلات است و ایشان مسلما تجربیات بیشتری کسب می کند!