  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

پروانه رباتیک هم از راه رسید

پروانه رباتیک هم از راه رسید

تولید مدل های رباتیک برخی موجودات و به خصوص حشرات با توجه به ظرافت بدن آنها کار ساده ای نیست. اما محققان موفق شدند این کار را در مورد پروانه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات ها معمولا دارای اجزایی ضمخت و مستحکم هستند و کمتر از ظرافت های موجودات طبیعی برخوردار اند ، ولی محققان کره ای موفق به تولید عضلات مصنوعی شده اند که می توان از آنها برای تولید محصولات رباتیک ظریف و کوچک استفاده کرد.

این عضلات رباتیک ظریف، قابلیت هدایت امواج الکتریسیته را نیز دارند و به MXene مشهور شده اند. از این محصول برای تولید یک ربات پروانه ای استفاده شده است. عضله مذکور می تواند دو بال ظریف طراحی شده برای پروانه رباتیک را به حرکت درآورد تا این ربات مانند یک پروانه واقعی به پرواز درآید.

جنس بال های منعطف ربات پروانه ای از نوعی پلیمر است که هم خم شدن مکرر آن برای پرواز را ساده می کند و هم انتقال برق به آن را برای تسهیل حرکت ممکن می سازد. ولتاژ عبور کرده از این بال ناچیز است و لذا خطری ایجاد نمی کند.

از عضلات رباتیک مذکور می توان برای تولید گل های رباتیک هم استفاده کرد که گلبرگ های مصنوعی خود را در واکنش به جریان الکتریسیته باز می کنند.

کد مطلب 4699964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها