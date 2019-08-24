پروانه رباتیک هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات ها معمولا دارای اجزایی ضمخت و مستحکم هستند و کمتر از ظرافت های موجودات طبیعی برخوردار اند ، ولی محققان کره ای موفق به تولید عضلات مصنوعی شده اند که می توان از آنها برای تولید محصولات رباتیک ظریف و کوچک استفاده کرد.

این عضلات رباتیک ظریف، قابلیت هدایت امواج الکتریسیته را نیز دارند و به MXene مشهور شده اند. از این محصول برای تولید یک ربات پروانه ای استفاده شده است. عضله مذکور می تواند دو بال ظریف طراحی شده برای پروانه رباتیک را به حرکت درآورد تا این ربات مانند یک پروانه واقعی به پرواز درآید.

جنس بال های منعطف ربات پروانه ای از نوعی پلیمر است که هم خم شدن مکرر آن برای پرواز را ساده می کند و هم انتقال برق به آن را برای تسهیل حرکت ممکن می سازد. ولتاژ عبور کرده از این بال ناچیز است و لذا خطری ایجاد نمی کند.

از عضلات رباتیک مذکور می توان برای تولید گل های رباتیک هم استفاده کرد که گلبرگ های مصنوعی خود را در واکنش به جریان الکتریسیته باز می کنند.