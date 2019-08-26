استفاده از ظرفیت مدارس وقفی برای گسترش مدارس صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس هیئت امنای مدارس صدرا، صبح امروز در سومین روز از شانزدهمین اجلاس سالانه مدیران مدارس صدرای کشور در هتل آفتاب ولایت، گفت: تبلیغ در سازمان تبلیغات، به غایت تربیت دینی است. اگر نظام تربیتی بود، امام حسین (ع) شهید نمی‌شد، بنی‌امیه و بنی‌عباس روی کار نمی‌آمد و خانواده‌ها لقمه حرام نمی‌خوردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص شهدای کربلا و افرادی مثل شهید حججی، افزود: این روحیه شهادت، نشان‌دهنده بی‌عقلی نیست، بلکه اطاعتی از منظر عقلانیت است. امروز، از جغرافیای اهل بیت (ع) دفاع می‌کنیم و تربیت دینی، انسان‌هایی با انگیزه تربیت می‌کند. بنابراین، هدف از این سبک تربیت، قدم نهادن در راه تبیین نظام تشریعی دین است تا انگیزه‌ها را به سمت الهی شدن سوق دهد. هرکسی، از منظر یک فرد انقلابی، باید این غایت را در نظام تربیتی و آموزشی ایران ببیند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر در تغییر نظام آموزشی موفق شویم، خیلی از اسناد دیگر در این سبک آموزشی، مشخص می‌شوند.

رئیس هیئت امنای مدارس صدرا عنوان کرد: یکی از مزایای نسبی انقلاب اسلامی در نظام تعلیم و تربیت، رشته معارف است؛ زیرا ادبیات فکری جامعه بر اساس دین است و بسیاری از رهبران ما، از حوزه علمیه فارغ‌التحصیل شدند.

وی با بیان اینکه تربیت و پرورش را در نسل جوان آوردیم تا حوزه‌های علمیه ما تأمین شود، گفت: تغییر نظام، تحولاتی به دنبال داشته است که برای اجرایش به نیروهای انقلابی و ولایی دانش‌محور تکیه می‌کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: من در سازمان اوقاف، از مدارس صدرا غافل نیستم و مدارس وقفی زیادی داریم که می‌توانیم به گسترش مدارس صدرا بپردازیم. به‌طور کلی در خصوص زمین‌های وقفی، دو مورد وجود دارد؛ زمین‌های انتفاعی و زمین‌های منفعتی.

وی ادامه داد: در خصوص زمین‌های انتفاعی، می‌بایست صرفاً عمل و اجرای ما با خواست و نظر وقف‌کننده منطبق باشد که ۳۰ درصد موقوفات را این نوع از وقف تشکیل می‌دهد. اما در خصوص زمین‌های منفعتی، نیت وقف‌کننده را به گونه‌ای دیگر برآورده می‌کنیم؛ برای مثال به نیت امام حسین (ع) وقف می‌شود و ما با امور کشاورزی و خرج درآمدش برای امام حسین (ع)، قصد وقف‌کننده را برطرف می‌کنیم که ۷۰ درصد موقوفات، به این صورت است.

حجت‌الاسلام خاموشی در خصوص کتب و دغدغه کنکور دانش‌آموزان معارف اسلامی اظهار کرد: دغدغه کنکور نداشته باشید. اگر دانش‌آموز شما به‌خوبی درس بخوانند، در رشته‌های معارف و علوم انسانی منتخب می‌شوند.

حجت‌الاسلام خاموشی در خصوص درخواست متقاضیان استفاده از زمین‌های وقفی، اظهار کرد: اگر زمین وقفی مشاهده کردید، اطلاعات دقیقی از موقعیت زمین وقفی بدهید، ما پیگیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: آموزش و پرورش برای جذب نیروی انسانی حوزه باید تلاش کند که ورودی این کار ما هستیم.

همچنین در این نشست، از چهار جلد کتاب با عنوان «اردو ماجرای من است» که مربوط به حوزه تربیت است، رونمایی شد.

حجت‌الاسلام حامد تقدیری رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا نیز در این مراسم بیان کرد: تصویر ما از اردو، اردوگاه‌داری است. در کشور اردوگاه‌های زیادی هستند که بلا استفاده رها شده‌اند.

وی با اشاره به کتب رونمایی شده، بیان کرد: این کتاب‌ها در خصوص تربیت بر محوریت اردو است که نگاهی جدید را به مربیان و مروجان تربیت اسلامی ارائه می‌دهد.