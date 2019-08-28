یک ویروس خطرناک آبزی با موبایل تشخیص داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بیماری گاستروانتریت یکی از بیماری های خطرناکی است که به علت نوشیدن آب آلوده به نورو ویروس در بدن انسان ایجاد می شود و التهاب معده و روده، اسهال، استفراغ، درد شکمی و گرفتگی عضلات از جمله نشانه های آن است. برای شناسایی آب آلوده به این ویروس از روش های مختلفی استفاده می شود. اما روش جدید سریع تر و کم هزینه تر است.

تا به امروز شناسایی نورو ویروس در آب یا غذا مستلزم بررسی دقیق نمونه ها در آزمایشگاههای تخصصی بوده است، اما پژوهشگران دانشگاه آریزونا یک تراشه کاغذی بسیار کوچک ابداع کرده اند که بر روی آن مجاری ریز سیال تعبیه شده است. این مجموعه با دریافت نمونه آب می تواند وجود یا عدم وجود نورو ویروس رامشخص کند.

در ادامه اپلیکیشن تلفن همراه ابداع شده بدین منظور با دریافت اطلاعات تراشه و همین طور با استفاده از یک لنزمیکروسکوپی ارزان جمع بندی نهایی را در مورد آلوده بودن یا نبودن آب انجام می دهد.

کاربران برای استفاده از این سیستم باید یک قطره آب را در ابتدای مجاری تراشه بریزند و این آب در حین حرکت در یک مسیر آغشته به دانه های پلی استایرن فلورسنت و آنتی بادی های خاص نورو ویروس، نشانه هایی دال بر آلودگی یا عدم آلودگی را نشان خواهد داد.

از جمله نشانه های این آلودگی چسبیده شدن ناگهانی برخی ذرات بیماری ساز به یکدیگر است. مزیت مهم این سیستم عدم نیاز آن به حضور هر گونه متخصص پزشکی و مهندس است و افراد عادی هم می توانند از آن استفاده کنند.