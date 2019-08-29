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۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۵۶

در ششمین روز از هفته دولت صورت پذیرفت؛

بهره برداری از فاز دوم یک شرکت تولیدی الیاف در شهرستان دلیجان

بهره برداری از فاز دوم یک شرکت تولیدی الیاف در شهرستان دلیجان

دلیجان- فاز دوم یک شرکت تولیدی الیاف در شهرستان دلیجان توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در ششمین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از هفته دولت عصر پنج شنبه فاز دوم یک شرکت تولیدی الیاف در سفر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن تجارت به شهرستان دلیجان مورد بهره برداری قرار گرفت.

براساس این گزارش، مساحت فاز دوم این شرکت ۸ هزار متر مربع با زیر بنای ۵ هزار مترمربع می باشد و با اعتباری نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است.

ظرفیت این شرکت در فاز دوم تولید روزانه ۸۰ تن الیاف و ۲۵ هزار تن به صورت سالانه است و فاز دوم این واحد تولیدی اشتغال زایی ۹۰ نفر به طور مستقیم و ۲۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم را به دنبال دارد.

بر اساس گزارش مهر، کلنگ زنی احداث فاز دوم یک شرکت تولیدی قیر نیز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان دلیجان از برنامه های نهایی این سفر یک روزه به استان مرکزی بود.

فاز دوم این این شرکت تولیدی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع و زیر بنای ۷ هزار متر مربع با سرمایه گذاری ۵ میلیون دلار، تولید سالیانه ۱۵۰ هزار تن انواع روغن را به دنبال دارد و راه اندازی آن در بیست ماه آینده ایجاد اشتغال ۱۵۰ نفر به طور مستقیم و ۴۰۰ نفر را به طور غیر مستقیم به دنبال دارد.

کد مطلب 4705941

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