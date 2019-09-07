حضور تیم فوتبال ۵ نفره در انتخابی پارالمپیک بدون دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال پنج نفره در بازی های پارالمپیک با حضور ۸ تیم برگزار می شود. به جز آفریقا که یک نماینده در این رقابت ها دارد، سهم هر یک از قاره های اروپا، آمریکای جنوبی و آسیا برای این مسابقات دو تیم است که از میادین قاره ای مشخص می شوند.

رقابت های گزینشی برای تعیین دو تیم آسیایی شرکت کننده در مسابقات فوتبال پنج نفره پارالمپیک ۲۰۲۰، مهرماه و در قالب رقابت های قهرمانی آسیا برگزار می شود. علاوه بر ژاپن که به عنوان میزبان این دوره بازی های پارالمپیک، سهمیه حضور در مسابقات فوتبال پنج نفره را در اختیار دارد، تیم های ایران، کره جنوبی، چین، تایلند، مالزی، هند و عمان دیگر شرکت کنندگان در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

این رقابت ها از ۸ مهرماه به میزبانی پاتایای تایلند آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران که در پارالمپیک لندن به عنوان ششم دست یافت و در پارالمپیک ریو هم عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد، پیگیرِ تمرینات آماده سازی خود برای حضور در این مسابقات است بدون اینکه تا به امروز دیدار تدارکاتی با تیم های دیگر کشورها داشته باشد. این تیم تا زمان اعزام به تایلند نیز دیدار تدارکاتی در برنامه ندارد.

جواد فلفلی سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چرایی این موضوع گفت: اسپانیا خواستار این بود که با تیم ملی ایران طی دو مرحله و در ایران و اسپانیا برگزارکننده دیدار تدارکاتی باشد. ما هم از این موضوع استقبال کردیم. قرار بود ابتدا ایران میزبان این دیدار ها باشد. بر همین اساس مردادماه را به اسپانیایی ها و برای سفرشان به تهران پیشنهاد دادیم اما آنها اعلام کردند که برگزاری این سفر و دیدارها را از برنامه خود خارج کردند.

وی تصریح کرد: بعد از آن با ترکیه وارد مذاکره شدیم تا زمینه دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال پنج نفره این کشور را فراهم کنیم اما از این رایزنی هم به نتیجه نرسیدیم. ترکیه مانند اسپانیا در آستانه حضور در مسابقات قاره ای اروپا برای کسب سهمیه پارالمپیک است. این رقابت ها یک هفته دیگر در ایتالیا برگزار می شود. ما برای میزبانی از ترکیه دیدارهایی در مردادماه و شهریورماه را پیشنهاد داده بودیم اما زمان های پیشنهادی با برنامه ترک‌ها همخوانی نداشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره تاکید کرد: مسابقات قاره ای در آسیا، آمریکا، اروپا و آفریقا برای توزیع سهمیه پارالمپیک تقریبا در یک مقطع زمانی و در فاصله زمانی کوتاه نسبت به یکدیگر برگزار می شود. به همین دلیل همه تیم های حاضر در این رقابت ها در اردو به سر می برند و احتمالا از خیلی وقت پیش برنامه های خود را نهایی کرده اند. ما روی اسپانیا که خود متقاضی دیدار با ایران شده بود، خیلی حساب کرده بودیم. قصد داشتیم در صورت قطعی شدن حضور اسپانیا در ایران، از ترکیه هم دعوت کنیم تا میزبان یک تورنمنت باشیم. به همین دلیل به غیر از ترکیه با هیچ کشور دیگری مذاکره نداشتیم.

فلفلی با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال پنج نفره بدون دیدار تدارکاتی پیگیر تمرینات آماده سازی خود است، خاطرنشان کرد: تا به امروز چهار مرحله اردو برگزار کرده ایم. این روزها هم در اردوی پنجم به سر می بریم که در گناوه در حال پیگیری است. یک مرحله اردوی دیگر داریم که متصل به اعزام است. اردوی آخر را با ترکیب اعزامی که متشکل از ۸ بازیکن نابینا و ۲ دروازه بان است، برگزار می کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه عدم دیدار تدارکاتی مانع نتیجه گیری تیم ملی فوتبال پنج نفره در مسابقات قهرمانی آسیا و گزینشی پارالمپیک نشود، تصریح کرد: همیشه تیم هایی مانند کره جنوبی، ژاپن و چین رقیب ما در آسیا بودند اما برای رقابت های پیش رو تیم هایی مانند تایلند و مالزی هم جزو مدعیان هستند. همه این تیم ها سخت کار کرده اند تا بتوانند در تایلند نتیجه بگیرند چون فقط از رقابت های قهرمانی آسیا می توانند برای پارالمپیک توکیو کسب سهمیه کنند. همین مسئله کار را سخت تر می کند. امیدوارم با این شرایط بتوانیم سهمیه سومین حضور متوالی در پارالمپیک را بگیریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره در پایان با اشاره به اینکه هنوز قرعه کشی رقابت های قهرمانی آسیا انجام نشده است، تاکید کرد: ابهام در وضعیت تیم هایی مانند لبنان و پاکستان باعث تاخیر در قرعه کشی شد. حالا حضور لبنان و غیبت پاکستان قطعی شده است. تا پیش از اعزام تیم ملی به تایلند قطعا قرعه کشی مسابقات انجام شده و حریفان ما مشخص خواهند شد.