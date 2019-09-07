دانشجویان بامسائل سیاسی نفت و گاز آشنا شدند

به کزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات سیاستی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع) در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۸ اقدام به برگزاری دوره ای به صورت غیرحضوری و به جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با حوزه سیاستی صنعت نفت و گاز کرد.

این دوره در پنج هفته از اول مرداد ماه لغایت هشتم شهریور ماه، با پنج سرفصل اصلی حوزه نفت و گاز برگزار شد.

در هفته اول دانشجویان شرکت کننده در این دوره با مسائل فنی صنعت نفت و گاز آشنا شدند که با توجه به غیر فنی بودن اکثر دانشجویان شرکت کننده، مسئولان این دوره تمامی سعی خود را مبنی بر آشنایی با مسائل فنی نفت و گاز به زبان ساده و غیر فنی کرده اند.

در هفته دوم، شرکت کنندگان با بازیگران اصلی و مهم حوزه نفت و گاز و نیز اثر تحریم ها بر این حوزه، آشنا شدند.

در این دوره، هفته سوم به قراردادهای حوزه نفت وگاز پرداخته شد و هدف سرفصل هفته سوم آشنایی ابتدایی و متوسط شرکت کنندگان با انواع وسازوکارهای قراردادهای نفتی از گذشته تا امروز عنوان شده است.

هفته چهارم به بحث انفال و آشنایی با مسائل فقهی و حکومتی انفال و به ویژه نفت و گاز، رویکرد اسلامی به مسائل مختلف نفتی اختصاص یافت.

هفته پنجم نیز با توجه به اهمیت موضوع گازطبیعی و قیمت گذاری آن به این سرفصل اختصاص داده شد.

در این دوره از آثار مکتوب و شفاهی اساتیدی همچون دکتر مسعود درخشان، دکتر محمد نعمتی، دکتر محمد نوروزی، دکتر رضا آقاموسی طهرانی، دکتر روح الله کهن هوش نژاد و .... استفاده شد.

این دوره به صورت غیرحضوری و در پنج هفته (۵۰ساعت) برگزار شد که در هر هفته پس از مطالعه سرفصل های مربوطه آزمون هایی به صورت مجازی از شرکت کنندگان اخذ و در پایان این دوره به برترین های این آزمون گواهی سپری کردن این دوره اعطا می شود ضمن اینکه دانشجویان برتر این دوره در پروژه ها و فعالیت های علمی به کار گرفته خواهند شد.

دبیر علمی این دوره دکتر محمد نوروزی از دانش آموختگان رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز و مسئولیت مدیریت اجرایی آن بر عهده مسعود رسولی و امیرحسین خورشیدی از دانشجویان برجسته دانشگاه امام صادق علیه السلام بود.

دفتر مطالعات سیاستی نفت و گاز در نظر دارد ضمن تقویت دانش عمومی افراد نسبت به مباحث سیاستی این حوزه، زمینه های فعالیت علاقمندان را در عرصه های سیاستگذاری حوزه نفت و گاز فراهم آورد.