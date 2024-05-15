به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان یک رادار ضد پهپادی ارتش اشغالگر را در پایگاه هوایی «ایلانیه» در غرب دریاچه طبریه را با چندین پهپاد منهدم کرد.

پایگاه خبری المیادین چهارشنبه شب گزارش داد که رسانه جنگی مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان حزب الله لبنان توانستند در عملیاتی موفق بخشی از سامانه تجسسی و شناسایی نیروی هوایی اشغالگران را در پایگاه ایلانیه در غرب طبریه با چندین پهپاد تهاجمی هدف قرار دهند.

ساعاتی پیش نیز، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک پهپاد انتحاری متعلق به حزب‌الله به تقاطع جولانی در شمال شرق فلسطین اشغالی اصابت کرده است.

پیش تر منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در همین منطقه خبر داده بودند.

همچنین حزب الله لبنان دستگاه‌های جاسوسی را در سایت راداری ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مزارع شبعا هدف قرار داده است.