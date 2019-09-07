ویل اسمیت برای یک فیلم علمی-تخیلی قرارداد بست/ «درخشش» در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «درخشش» عنوان فیلم جدیدی است که ویل اسمیت سرانجام قرارداد نقش‌آفرینی در آن را امضا کرد.

کمپانی پارامونت قراردادی با ویل اسمیت امضا کرده تا وی هم بازیگر و هم تهیه کننده این فیلم اقتباسی باشد. این فیلم با اقتباس از سه‌گانه «درخشش» نوشته مارکوس ساکی ساخته می‌شود.

آکیوا گلدزمن فیلمنامه این فیلم را می‌نویسد و از تهیه کنندگان فیلم خواهد بود.

این فیلم در واقع توسط کمپانی «وید رود» گلدزمن، «وست بروک» اسمیت و «استوری فاکتوری» سالرنو ساخته خواهد شد.

داستان این فیلم در جهانی می‌گذرد که یک درصد از کودکانی که متولد می‌شوند با توانایی خاص ذهنی به دنیا می‌آیند.

هنوز کارگردانی برای این فیلم تعیین نشده است.

اسمیت برای بازی در این فیلم که مدتی است حرفش مطرح بوده بازی در ادامه «روز استقلال» را رد کرده بود. وی به تازگی با «علاءالدین» دیزنی دیده شد و فیلم بعدی وی «جمینی من» یا «مرد ماه جوزا» ساخته آنگ لی خواهد بود که از ۱۱ اکتبر راهی سینماها می‌شود.