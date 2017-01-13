به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در فیلم جدید تیم برتون که در دنیای فیلم «دامبو» انیمیشن کلاسیک سال ۱۹۴۱ و با تمرکز بر یک فیل گوش بزرگ سیرک میگذرد، قرار است ویل اسمیت جلوی دوربین برود.
ویل اسمیت از سوی کمپانی دیزنی برای بازی در نقش اصلی فیلم «دامبو» انتخاب شده است. او قرار است در نقش پدر بچههایی بازی کند که به دامبو آموزش میدهند و با او همکاری میکنند. احتمال میرود تام هنکس نیز در نقش منفی این فیلم بازی کند.
برتون که بالاترین موفقیتش را با فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» در سال ۲۰۱۰ ثبت کرد از سال ۲۰۱۵ برای ساخت «دامبو» انتخاب شد و اکنون کمپانی به سرعت قصد دارد تا این فیلم را به مرحله تولید نزدیک کند. فیلمنامه این فیلم را ارن کروگر نوشته که نویسنده فیلمهایی چون «جیغ ۳» و «تغییر شکل دهندگان» بوده است.
این فیلم با ترکیبی از جلوههای ویژه کامپیوتری و فیلم زنده ساخته میشود تا قصه کلاسیک بچه فیل و سفرش را با داستانی خانوادگی که به آن اضافه می شود، به دنیای امروز بیاورد.
تهیه این فیلم را جاستین اسپرینگر که تهیه «تورن: افسانه» و «فراموشی» را برعهده داشته همراه با کروگر انجام میدهند.
سال ۲۰۱۶ سال رکوردشکنی برای دیزنی بود و آنها پنج فیلم طلایی تولید کردند که فیلم زنده «کتاب جنگل» از جمله آنها بود. برای سال جدید نیز فیلم زنده اقتباسی از انیمیشن «دیو و دلبر» و نیز نسخههای زنده از «مولان»، «پیتر پن» و «علاءالدین» و نیز «پری دریایی» راهی پردههای سینماها میشود.
این استودیو با رفتن به سراغ انیمیشنهای کلاسیک خودش و برگرداندن آنها به فیلم موفقیت بزرگی کسب کرده که آغازگر این مجموعه «آلیس در سرزمین عجایب» توسط خود تیم برتون بود. این فیلم یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار فروش کرد و پس از آن «شریر» با بازی آنجلینا جولی که اقتباسی از «زیبای خفته» بود با فروش بیش از ۷۵۸ میلیون دلار در سراسر دنیا، دیزنی را به طی کردن این روند ترغیب کرد.
با این حال ویل اسمیت چندان در کارهای اخیرش موفق نبوده و در فیلم جدیدش «زیبایی جانبی» با نقدهای منفی روبه رو شده و در باکس آفیس نیز تنها ۲۹ میلیون دلار در آمریکا فروش کرده است. او در فیلم بعدیاش با اکشن فانتزی «باهوش» از نتفلیکس دیده خواهد شد که در نقش یک پلیس باهوش دیده میشود و در واقع ادامهای بر «پسرهای بد» است.
آخرین پروژه برتون ساخت فیلم «خانه خانم پرگرین برای بچههای عجیب و غریب» بود.
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