«بی صدا حلزون» به مراحل پس از تولید رسید/ آخرین روزهای تدوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، آخرین روزهای تدوین فیلم سینمایی «بی صدا حلزون» به کارگردانی بهرنگ دزفولی‌زاده توسط سپیده عبدالوهاب پشت سر گذاشته می‌شود.

صداگذاری این فیلم به مدیریت حسین ابوالصدق در حال انجام است و امین انتشاری در اولین تجربه سینمایی خود مدیریت و طراحی جلوه‌های ویژه بصری این فیلم را بر عهده دارد.

آهنگسازی «بی‌صدا حلزون» نیز به عهده رضا شبیری است.

تصحیح رنگ این فیلم نیز به زودی توسط حمیدرضا فتوره‌چیان آغاز خواهد شد.

هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام شریفی، محسن کیایی، علیرضا جلالی‌تبار، بهنوش بختیاری، الهه حسینی و بیژن بافکار بازیگران «بی‌صدا حلزون» هستند.

«بی صدا حلزون» داستان زنی است که بین احساس و منطقش در حال تصمیم‌گیری است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: محمد رهگذر، کارگردان: بهرنگ دزفولی‌زاده، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهان‌پناه، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: ایمان غیرتمند، منشی صحنه: شیدا باسمه‌چی، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، صدابرداران: حمید محمودی و سهیل متولی، صداگذار: حسین ابوالصدق، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، تدوین: سپیده عبدالوهاب، مربیان زبان اشاره: امیر تهرانی و حوریه مقدسی، عکاس: مریم مَجد، تصویربردار پشت صحنه: نفیسه مدرس، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر تدارکات: نادر محمدی، مجری طرح: مهدی نریمانی، سرمایه‌گذار: بیژن بافکار، مشاور سرمایه‌گذار: نیما رضازاده، مشاور علمی پروژه: راضیه علم‌بیگی، مدیرتولید: مجتبی متولی، تهیه‌کننده: مرتضی شایسته، پخش از هدایت فیلم.