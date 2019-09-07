به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در شورای نگهبان با آیت‌الله جنتی دبیر، کدخدایی قائم مقام و سخنگو و صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان دیدار و از نزدیک گفتگو کرد.

امیر دریادار سیاری در این دیدار، توضیحات مبسوطی از اقدامات و عملکرد ارتش و نیروهای ۴ گانه آجا در دفاع از مرزها و حریم کشورمان ارائه کرد.

آیت‌الله جنتی نیز در این دیدار از اقدامات انجام شده توسط ارتش در حراست از مرزهای کشورمان تقدیر و از عملکرد ارتش در محرومیت زدایی و کمک رسانی به مردم در مواقع بحران‌های طبیعی مانند زلزله و سیل، قدردانی کرد.