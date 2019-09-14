دستگیری ۴ سوداگر مرگ در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عالی پور اظهار داشت: به منظور برخورد با سودا گران مرگ و مبارزه با هنجار شکنان و حفظ سلامت جامعه طرح پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان اجرا شد .

وی افزود: در دو عملیات موفق پلیسی توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان و با همکاری پلیس اطلاعات ۴سوداگر مرگ دستگیر و مقادیری مواد مخدر از آنها کشف شد .

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند ،خاطر نشان کرد: این طرح در آینده نیز ادامه و با سوداگران مرگ و عرضه کنندگان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی انجام می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان ازشهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک ویا فعالیت سوداگران مرگ، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.