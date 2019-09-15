به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با هدف توسعه فناوری های مکان محور در کشور و افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان این حوزه منعقد شد.

در مراسم امضای این تفاهم نامه، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت حضور سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه فناوری های مکان محور، گفت: استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه ژئوماتیک یا مکان محور، گامی مهم در جهت حمایت از توان داخلی است.

به گفته منطقی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح پتانسیل بالایی در زمینه فناوری های مکان محور دارد که باید از این توانایی ها به نحو مطلوبی بهره ببریم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: پس از امضای این تفاهم نامه انتظار داریم همکاری های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در زمینه‌ سنجش از راه دور و هوشمندسازی حمل ونقل کشور با ستاد افزایش یابد. ما در معاونت علمی و فناوری پیگیر عملیاتی کردن این نوع تفاهم‌نامه‌ها هستیم.

همچنین در این مراسم، امیرمجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مهم قلمداد کردن توسعه فناوری های مکان محور در کشور، گفت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است و امیدواریم با ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پژوهش‌ها با سرعت بیشتری به محصول تبدیل شود.

وی افزود: ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخت بیشتر و بهتری نسبت به ظرفیت موجود علمی در کشور دارند و امیدواریم این تفاهم نامه بتواند شتاب بیشتری به این روند بدهد.