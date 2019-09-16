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۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹

با حضور علی‌اصغر جعفری و حجت‌الله ایوبی صورت گرفت

امضاء تفاهم‌نامه بین موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو

امضاء تفاهم‌نامه بین موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو

تفاهم نامه همکاری بین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و کمیسیون ملی یونسکو ایران در سالن جلسات موزه انقلاب اسلامی و دفاع امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تفاهم‌نامه همکاری میان موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ایران با حضور علی‌اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوی ایران امضاء شد.

این تفاهم‌نامه با هدف همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی در ابعاد مختلف موزه‌ای، گردشگری و فرهنگی مابین دو مجموعه و همچنین بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی طرفین در جهت معرفی و تبلیغ فرهنگ مقاومت در جنگ، دستاوردها و ارزش‌های دفاع مقدس، میان علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوی ایران به امضا رسید.

کد مطلب 4719639

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