به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تفاهم‌نامه همکاری میان موزه انقلاب اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ایران با حضور علی‌اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوی ایران امضاء شد.

این تفاهم‌نامه با هدف همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی در ابعاد مختلف موزه‌ای، گردشگری و فرهنگی مابین دو مجموعه و همچنین بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی طرفین در جهت معرفی و تبلیغ فرهنگ مقاومت در جنگ، دستاوردها و ارزش‌های دفاع مقدس، میان علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوی ایران به امضا رسید.