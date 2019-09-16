قطع انتقال نفت عربستان به بحرین در نتیجه حمله پهپادی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتقال نفت خام عربستان به بحرین در نتیجه حمله پهپادی نیروهای یمنی به تاسیسات آرامکو مختل شد.

در همین ارتباط گفته شده در حال حاضر امکان انتقال نفت از عربستان به بحرین به مانند گذشته وجود ندارد.

تا پیش از حمله نیروهای یمنی به تاسیسات نفتی آرامکو واقع در عربستان سعودی، روزانه بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام از عربستان به شرکت نفت بحرین موسوم به بابکوکو انتقال داده می‌شد که حال این مسیر انتقال نفت متوقف شده است.

گفته شده در حال حاضر شرکت نفت بحرین در تلاش است تا حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام مورد نیاز خود را از طریق نفتکش‌ها تامین کند و به مشتریان خود کاهش تولیداتش را به دلیل حمله به آرامکو اعلام کرده است.

تاسیسات نفتی عربستان سعودی روز شنبه هدف حمله پهپادی نیروهای یمنی قرار گرفت.

سخنگوی ارتش یمن این حمله را در واکنش به ادامه جنگ و بمباران روزانه یمن از سوی ائتلاف سعودی عنوان کرده و هشدار داده است در صورت ادامه تجاوزات عربستان سعودی، این حملات متقابل نیز ادامه خواهد داشت.

پس از حمله پهپادی نیروهای یمنی به تاسیسات نفتی عربستان، مقامات سعودی کاهش ۵۰ درصدی تولید و صادرات نفت خام را تائید کردند.