به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا چمنی، با اشاره به افزایش مخالفت‌ها با مصوبه اخیر جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، اظهارداشت: این مصوبه سبب بازگشت صدها هزار نفر به چرخه اعتیاد، افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی درباره فعالیت سردار منتظر المهدی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: سال ها حضور در رده های بالای انتظامی و همچنین تحصیل در رشته پزشکی و PHD سلامت روان، وی را فردی صاحب نظر و کم نظیر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواجهه علمی با بیماری اعتیاد کرد. وی به رویکرد علمی و استفاده از نظریات کارشناسان و نخبگان حوزه اعتیاد اعتقاد عمیق داشته و بارها بیان کرد که با توجه به تغییرات پدیده های اجتماعی، مدیریت آنها نیز باید به تناسب تغییر یافته و به روز شود.

رئیس مرکز تحقیقات اعتیاد سازمان بهزیستی استان یزد، ادامه داد: وی همچنین درمان اعتیاد را بسیار پیچیده و چند وجهی دانسته که به هیچ وجه نمی‌شود بر سر آن خطر کرد و معتقد است اقدامات در این حوزه باید کاملا علمی، عقلانی و عملی باشد. مسلما با رفتن وی کارهای نیمه تمام بسیاری برای انجام باقی مانده و به جرات می توان گفت که کسی غیر از او نیز قادر نیست آنها را به سرانجام مطلوب برساند.

چمنی یادآور شد: چندی قبل بود که در ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصوب شد که بیماران، داروهای آگونیست را از داروخانه ها دریافت کنند. مصوبه ای که به نظر کارشناسان و اساتید به نام حوزه اعتیاد سبب ایجاد مشکلات اساسی در درمان اعتیاد و کاهش آسیب بیماران خواهد شد.

وی افزود: پس از این مصوبه بود که دکتر منتظر المهدی در بازدید از مرکز جامع نگهداری زنان و کودکان در جواب سوالی در خصوص توزیع داروی متادون بیان کرد که از عقبه اقدامات و جلسات و مصوبات کمیته درمان در گذشته خبری ندارم ولی در دوران مسئولیتم اجازه اقدامی مغایر با اصول علمی و پزشکی در حوزه درمان اعتیاد را نمی دهم و مطمئن باشید اگر کاری غیر علمی باشد و زورم نرسد که جلوی اجرای آن را بگیرم، لحظه ای بر مسند مسئولیتم نمی مانم و آن را ترک می‌کنم.

چمنی خاطر نشان کرد: از سردار مومنی، انتظار می‌رود ضمن دستور کارشناسی مجدد این مصوبه، اسامی طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح واگذاری عرضه داروهای مصرفی در درمان اعتیاد به داروخانه ها را اعلام تا این اشخاص در آینده نتوانند از زیر بار مسئولیت ایجاد یک فاجعه اجتماعی شانه خالی کنند.