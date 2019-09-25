آیتالله سیّد احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تکلیف مذاکره با آمریکا را رهبر انقلاب قاطعانه مشخص کردند و فرمودند که در هیچ سطحی با آمریکاییها مذاکره نمیشود، گفت: بنابراین پرونده مذاکره با آمریکا بسته شده است، امّا بیانیه سه کشور اروپایی نشان داد که اروپا و آمریکا، سر و ته یک کرباس هستتد.
وی افزود: بیانیه انگلیس، فرانسه و آلمان علیه ایران، این باور را جا انداخت که امید به اروپا، نتیجه نمیدهد و گویای این است که نسخه مذاکره، با اروپاییها هم جواب نمیدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ما باید روی پای خودمان بایستیم و در عرصه رسانهای، پاسخ تبلیغات آنها را بدهیم، گفت: واقعیت این است که ما ملت «هیهات منالذله» هستیم و باید این را بدانیم که بخشی از ماموریت آمریکا را اروپاییها انجام میدهند.
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