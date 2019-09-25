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۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۵۰

آیت الله خاتمی در گفتگو با مهر:

بیانیه اروپایی‌ها نشان داد نسخه مذاکره نسبت به اروپا جواب نمی‌دهد

بیانیه اروپایی‌ها نشان داد نسخه مذاکره نسبت به اروپا جواب نمی‌دهد

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران، این باور را جا انداخت که امید به اروپا، نتیجه نمی‌دهد و گویای این است که نسخه مذاکره، با اروپایی‌ها هم جواب نمی‌دهد.

آیت‌الله سیّد احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تکلیف مذاکره با آمریکا را رهبر انقلاب قاطعانه مشخص کردند و فرمودند که در هیچ سطحی با آمریکایی‌ها مذاکره نمی‌شود، گفت: بنابراین پرونده مذاکره با آمریکا بسته شده است، امّا بیانیه سه کشور اروپایی نشان داد که اروپا و آمریکا، سر و ته یک کرباس هستتد.

وی افزود: بیانیه انگلیس، فرانسه و آلمان علیه ایران، این باور را جا انداخت که امید به اروپا،  نتیجه نمی‌دهد و گویای این است که نسخه مذاکره، با اروپایی‌ها هم جواب نمی‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ما باید روی پای خودمان بایستیم و در عرصه رسانه‌ای، پاسخ تبلیغات آن‌ها را بدهیم، گفت: واقعیت‌ این است که ما ملت «هیهات من‌الذله» هستیم و باید این را بدانیم که بخشی از ماموریت آمریکا را اروپایی‌ها انجام می‌دهند.  

کد مطلب 4728881

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