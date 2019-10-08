ارزش هر برگ سهام عدالت به ۵ میلیون تومان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا صالح اظهار داشت: با توجه به تغییرات نرخ ارز از بیش از ۱۲ سال پیش که سهام عدالت واگذار شد و ارزش سهام‌ شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند در حال حاضر با یک حساب سرانگشتی می‌توان تخمین زد که هر برگ سهام عدالت در صورت عرضه، حدود ۵ میلیون تومان ارزش خواهد داشت.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ارزش سهام شرکت‌هایی که در حال حاضر در سبد سهام عدالت قرار دارد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که با تقسیم این عدد بر تعداد سهامداران حدود ۵ میلیون تومان برای هر سهامدار می‌توان در نظر گرفت.