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۱۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۲

رئیس سازمان خصوصی سازی:

ارزش هر برگ سهام عدالت به ۵ میلیون تومان رسیده است

ارزش هر برگ سهام عدالت به ۵ میلیون تومان رسیده است

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ارزش هر برگ سهام عدالت در صورت آزادسازی معامله حدود ۵ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا صالح اظهار داشت: با توجه به تغییرات نرخ ارز از بیش از ۱۲ سال پیش که سهام عدالت واگذار شد و ارزش سهام‌ شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند در حال حاضر با یک حساب سرانگشتی می‌توان تخمین زد که هر برگ سهام عدالت در صورت عرضه، حدود ۵ میلیون تومان ارزش خواهد داشت.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ارزش سهام شرکت‌هایی که در حال حاضر در سبد سهام عدالت قرار دارد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که با تقسیم این عدد بر تعداد سهامداران حدود ۵ میلیون تومان برای هر سهامدار می‌توان در نظر گرفت.

کد مطلب 4741153

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
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      اگر ارزش سهام عدالت 5میلیون تومانه پس چرا سودش فقط 150 هزارتومان بود یعنی فقط 3درصد معلومه که دروغه

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