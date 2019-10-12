پروژه کتابخوانی انسانی در دانشگاه الزهرا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه کتابخوانی انسانی با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه الزهرا و علاقهمندان عمومی کتابخوانی در محل این دانشگاه برگزار شد.
بخشی از علاقهمندان به حضور در این پروژه از طریق ثبتنام و در قالب «من میخواهم کتاب باشم» در آن حاضر شدند. و گروه دیگر هم بهعنوان «کتابخوان» در این طرح ثبتنام کرده بودند و کتابهایی را که در پایگاه اینترنتی مرتبط با این پروژه معرفی شده بود، با سلیقه خود انتخاب کردند. در نتیجه پروژه در قالب دو گروه کتابها و کتابخوانها اجرا شد که در آن، کتابها و کتابخوانها روبروی یکدیگر نشستند.
طرح اولیه کتابخانه انسانی با ۵۰ تیتر مختلف و بیش از هزار خواننده از شهر کپنهاک، پایتخت کشور دانمارک آغاز شد و هدف از اجرای آن به چالشکشیدن پیشداوریهای مردم بود. مبدعان اینطرح بنا داشتند از راه یک گفتگوی ساده، افراد را با فرهنگها و افکار جدید آشنا کنند.
هاجر یادگاری مجری اینطرح که آن را با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا به اجرا رساند، این اهداف را برای آن عنوان کرده است: ۱- خلق فضای گفتگو و درک دیگران در راستای افزایش رشد و توانمندی آنان ۲- افزایش خودباوری افراد و از بین بردن پیشداوریها و قضاوتها در مورد دیگران با انتخابها، موقعیتها و تفکرات مختلف ۳- پیدایش تحول و انگیزه برای حرکت با الهام از «کتابهای انسانی» و از بینبردن موانع فکری خوانندگان و ۴- این کتابها برای جهتگرفتن و استفاده از تجربیات «کتاب»ها و انگیزش و حرکت جدید در مسیر است.
کتابهایی که در این پروژه محور کار و پژوهش قرار گرفتند، بهاینترتیب بودند: ۱ - کوتاه ولی مفید، ۲- لبهایی که میخندند، ۳ - میخواهم پس میتوانم، ۴- یک شکست هزار موفقیت، ۵- رهایی از رنجهای سمج، ۶- زندگی من مثل فیلم هندی با پایان باز، ۷- در سایه زندگی، ۸ -زندگی بعد از مهاجرت و ۹- حقیقت پنهان.
ارائه و روایت هر کتاب در زمان استاندارد ۲۰ دقیقه، انجام شد و سپس مدت ۴۵ دقیقه به ارائه بازخورد اختصاص پیدا کرد که در آن هم کتابها و هم کتابخوانها به بیان نکات خود پرداختند.
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