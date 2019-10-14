شورای صنفی دستیاران پزشکی خواستار اصلاح آئین نامه دستیاری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست مجمع دبیران شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی با حضور دکتر اسماعیل ایدنی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و دکتر مهرداد حق ازلی مسئول واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد.
در این جلسه دکتر زهرا جلالی دستیار ارشد گروه تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر شورای صنفی دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر هومان پارسایی دکتری تخصصی علوم تشریح از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دبیر شورای صنفی دستیاران و دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی وزارت بهداشت به بیان عمده مشکلات دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سطوح آموزشی پرداختند.
از مهمترین موضوعات عنوان شده در این جلسه میتوان به«بازگشت آزمون بورد به زمان بندی سنوات گذشته»، «برگزاری آزمون بورد در شهرها و دانشگاههای مادر»، «اصلاح آئین نامه دستیاری و کوریکولوم»، «کاهش ساعات طولانی کشیک دستیاران»، «حذف شرط فارغ التحصیلی دستیاران، منوط به تبدیل پایان نامه به مقاله ISI با هزینههای بالا»، «وحدت رویه و یکسان سازی در اجرای آیین نامهها در دانشگاههای هیئت امنایی کشور»، «بازنگری فرم اخذ تعهد محضری دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D)» اشاره کرد.
همچنین در این نشست به موضوعاتی از جمله پیشنهاد «الحاقیه آییننامه اخلاق در آموزش» به آییننامه دستیاری و آییننامه دکتری تخصصی، افزایش فرصتهای مطالعاتی دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و افزایش حقوق و بیمه مسؤولیت دستیاران نیز پرداخته شد.
در ادامه این نشست دکتر اسماعیل ایدنی در خصوص موضوعات مهم عنوان شده در جلسه صحبت کرد و به ارائه راهحلهایی پرداخت.
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