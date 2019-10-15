تاثیر استرس در بارداری بر رشد مغز جنین

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه ۲۵۱ کودکی که زودهنگام متولد شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد نشان داد مادرانی که در دوره بارداری شان استرس بیشتری تجربه کرده بودند مجرای ماده سفید مغزشان رشد معیوبی بود.

مادران پرسشنامه ای را تکمیل کردند که از آنها در مورد تجربه شان از وقایع استرس زا نظیر شرایطی کوتاه مدت همچون تغییر منزل یا شرکت در یک آزمون یا عوامل استرس زا شدیدتر نظیر طلاق و جدایی پرسیده شده بود. براساس تعداد عوامل استرس زا تجربه شده به این زنان نمره داده شد.

محققان با استفاده از تکنیک تصویربرداری پزشکی به بررسی ساختار ماده سفید مغز هم پرداختند.

«الکساندرا لاتارسکیو»، پژوهشگر ارشد از کالج لندن کینگ، در این باره می گوید: «ما دریافتیم مادرانی که قبل از بارداری و در طول بارداری استرس بیشتری داشتند، ماده سفید مغز کودک شان تغییر یافته بود.»

سلامت روانی بد مادران در طول بارداری پیامدهای نامساعدی برای نوزاد دارد که از آن جمله می توان به تولد زودهنگام یا وزن کم در زمان تولد اشاره کرد.