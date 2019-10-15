به گزارش خبرنگار مهر، یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران موردبررسی قرار گرفت.

در متن پیشنهادی این یک فوریت آمده است: به منظور تحقق شفافیت مالی و افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای مالی تابعه و نیز چابک سازی ساختاری شهرداری تهران، شهرداری تهران مکلف است ظرف حداکثر ۳ ماه لایحه برنامه عملیاتی و اقدامات و زمان بندی اجرا جهت عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه که بالای ۳۴ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران و یا واحدهای تابعه آن باشد را در بازار سرمایه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. به گونه ای که در لایحه بودجه سال ۹۹ سرفصل درآمد حاصل از عرضه سهام حداقل سه واحد تابعه در بازار سرمایه در سرفصل های درآمدی بودجه ۹۹ گنجانده شده باشد.

بهاره آروین، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح بیشتر ضرورت یک فوریت این طرح با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، شفافیت مالی سازمان ها و شرکت های شهرداری است که طبق اساسنامه آنها، نظارت کمتری بر آنها اعمال و مطرح می شود، گفت: از آنجا که باید شهرداری سرفصل درآمد حاصله از عرضه سهام در بازار سرمایه را در سرفصل های درآمدی بودجه سال آینده بگنجاند، بنابراین باید هر چه سریعتر طرح بررسی و تصویب شود تا شهرداری بتواند پیش نویس اولیه را تهیه و به شورا بیاورد.

وی افزود: با این اقدام ضمن افزایش شفافیت، بخشی از سهام قابل واگذاری در بازار سرمایه، عرضه خواهد شد تا نهادهای نظارتی بر روند این سازمان ها نظارت کنند.

در واکنش به این موضوع الهام فخاری به عنوان مخالف یک فوریت طرح گفت: تأکید شما بر شفافیت است در حالی که این موضوع کاملاً سلیقه ای شده و به یک برچسب تبدیل شده است. براساس مصالح مردم و شرایط موجود فوریت های زیادی وجود دارد که باید بررسی شود. با توجه به سلیقه ای بودن موضوع شفافیت با آن مخالف هستم.

سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از یک فوریت طرح، گفت: علت فوریت این طرح، الزامات شورای شهر برای زمانبدی تهیه و ارسال لایحه بودجه سالیانه شهرداری تهران به شورای شهر است.

وی ادامه داد: طرح مذکور باید در کمیسیون های تخصصی شورای شهر بررسی و در صحن به تصویب برسد و باید تلاش شود تا تصویب آن پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده شهرداری به شورای شهر باشد.

وی با بیان اینکه شفافیت موضوع سلیقه ای نیست، تاکید کرد: برخی از ۴۳ شرکت و سازمان شهرداری تهران فاقد شاخص های بهره روی است و به صورت مدیریت بخش عمومی اداره می شود.

رسولی اظهار کرد: این طرح به دنبال چابک سازی است و از شهرداری تهران خواسته شده تا لایحه ای را به شورای شهر ارسال کند که در آن حداقل ۳ واحد تابعه در بازار سرمایه را در سرفصل های درآمدی بودجه سال ۹۹ بگنجاند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: این اقدام در جهت چابک سازی، افزایش بهره وری سازمان و شرکت های شهرداری و خارج کردن شهرداری از وظایفی که ارتباطی با وظایف ۵۵ فانون شهرداری ندارد، است.