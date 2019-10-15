به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی استان یزد اظهار داشت: قصه و قصه گویی برای خوابیدن انسانها نیست بلکه برای بیدار شدن آنهاست.

وی بیان کرد: قصه یک ابزار هنری بسیار لطیف و هنری است که می تواند انسانها را به بیداری و حرکت وا دارد.

طالبی تاکید کرد: قصه در پرورش روحیات خلاق و نقاد نقش مهمی ایفا می کند و در این شرایط می توانیم امیدوار باشیم که قصه ها می توانند جایگاه خوبی داشته باشند و نقش خود را در پرورش فرزندان ما ایفا کنند.

استاندار یزد عنوان کرد: باید در راستای پرورش فکری کودکان و نوجوانان این سرزمین روی قصه و قصه گویی هایی که منجر به روشنگری و ایجاد خلاقیت می شود، سرمایه گذاری کنیم.

وی تصریح کرد: باید از این نگاه که قصه یک ابزار سرگرم کننده است فاصله بگیریم و نقش کارکرد آن را بسیار جدی‌تر و مهمتر ببینیم.

به گزارش مهر، در این مراسم خانم جعفری به نمایندگی از هیئت داوران جشنواره به قرائت بیانیه بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی استان یزد پرداخت.