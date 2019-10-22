تایید صلاحیت داورزنی و ۵ کاندیدای دیگر ریاست فدراسیون والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، در بازه زمانی که وزارت ورزش شهریورماه و برای نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون والیبال تعیین کرده بود، ۱۲ نفر اقدام به ثبت نام کردند.

البته از میان کاندیداها افشین داوری سرپرست وقت فدراسیون والیبال به دلیل مخالفت وزیر ورزش با استعفایش، نتوانست وارد گردونه انتخابات شود. بدین ترتیب فهرست متقاضیان ریاست در والیبال با ۱۱ کاندیدا نهایی شد.

طبق پروسه تعریف شده برای بررسی شرایط کاندیداهای ریاست در فدراسیون های ورزشی و به منظور تایید صلاحیت آنها، ابتدا کمیسیون تطبیق، پیشینه مدیریتی کاندیداها را مورد ارزیابی قرار می دهد تا از این حیث صلاحیتشان برای ورود به انتخابات مشخص شود.

این کمیسیون پس از بررسی شرایط ۱۱ کاندیدای فدراسیون والیبال، صلاحیت ۵ نفر از آنها را تایید نکرده است چراکه پیشینه مدیریتی آنها را برای ورود به انتخابات کافی ندانسته است.

علیرضا دریابیگی، علیرضا سلیمی، سیامک عزیزی، علی نیکنام فر و یگانه یادگاری متقاضیان ریاست در فدراسیون والیبال بودند که پرونده آنها تاییدیه اعضای کمیسیون تطبیق را نگرفته است.

بدین ترتیب از مجموع کاندیداهای فدراسیون والیبال، پرونده ۶ نفر در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته است. محمدرضا داورزنی معاون فعلی وزارت ورزش و رئیس پیشین فدراسیون والیبال که ورودش به انتخابات با هجمه های زیادی مواجه شد همراه با محمود افشاردوست، محمدرضا رشیدی، احمد سعادتمند، بهنام محمودی و امیرحسین منظمی ۶ کاندیدایی هستند که در صورت تایید صلاحیت از سوی مراجع ذی صلاح در فهرست نهایی نامزدهای ریاست والیبال قرار می‌گیرند.

بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی مراجع ذی صلاح، وزارت ورزش باید نسبت به تعیین زمان انتخابات فدراسیون والیبال و برگزاری آن اقدام کند.

والیبال ایران رقابت های انتخابی المپیک (دی ماه - چین) را در پیش دارد. از همین رو برگزاری هرچه زودتر انتخابات این رشته به منظور ثبات مدیریتی و سامان گرفتن اوضاع آن حائز اهمیت است. در همین رابطه سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل دفترامور مشترک فدراسیون ها روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که انتخابات والیبال قطعا امسال برگزار خواهد شد.

فدراسیون والیبال از سال گذشته که احمد ضیایی به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشسته از ریاست فدراسیون کنار گذاشته شد، با سرپرست مدیریت می شود. افشین داوری ۱۶ آذرماه سال گذشته سرپرست فدراسیون والیبال شد. وی ۹ مهرماه گذشته هم جای خود را به علی فتاحی داد.