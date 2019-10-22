۱.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی با بیان اینکه ما برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کرده ایم و در قالب ۸ برنامه این طرح را جلو می‌بریم، اظهار داشت: هر استانی دارای یک برنامه اشتغال است و ۲۵ درصد پول را همان ابتدای کار داده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای اشتغالزایی تاکنون ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی پرداخت کرده ایم.

وی ادامه داد: قرار بود ۱.۵ میلیارد دلار با مجوز رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شود که تاکنون یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار برداشت شده است.

نوبخت تصریح کرد: معادل ریالی این مبلغ، ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود. یعنی بالای ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و شهری هزینه شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۰۹ هزار طرح پذیرفته و ۷ هزار میلیارد تومان بابت این طرح‌ها پرداخت شده است.

نوبخت گفت: حداقل برای ۲۳۷ هزار نفر با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به انتقادات وارده به آمار مرکز آمار به ویژه در حوزه اشتغال، تاکید کرد: آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران متقن است.

معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: بر اساس آمار خزانه، ۲۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماه نخست سال برای طرح های عمرانی پول داده‌ایم این مساله به نگه‌داشتن کارگران بر سر کار کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: اینکه بروند سر چهارراه در رابطه با نرخ بیکاری بپرسند و بشنوند که «اوضاع من داغون است. نرخ بیکاری اساسا یعنی چه» درست نیست؛ در حالیکه اطمینان دارم تعریف نرخ بیکاری را هم بلد نیستند از این رو این نحوه پرسش و پاسخ نمی‌تواند مبنای آمار باشد.

وی افزود: البته چه ضرورتی دارد که مردم بدانند و تعریف نرخ بیکاری را بلد باشند و انتظار نیست همه مردم خبر داشته باشند.

نوبخت با بیان اینکه هر فردی زندگی خودش را مبنا قرار می‌دهد، افزود: توقعی نداریم اگر آمار نامناسب است شما آن را مناسب نشان دهید کما اینکه در بحث نرخ تورم که آمارها تا ۵۰ درصد هم رسید این ارقام منعکس شد. در واقع باید آنچه واقعیت است بیان شود و زمانی که نرخ پایین می‌آید دیگر نباید در آن تشکیک کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به نظارت دستگاه‌های مختلف ، گفت: یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه نظارت بر دستگاه‌ها است که در کنار دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات،‌ وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی عهده‌دار نظارت هستند.

برخی از کاهش نرخ تورم خوششان نمی‌آید

نوبخت ادامه داد: برای اینکه بتوانیم بودجه‌ریزی انجام دهیم موضوع جمع‌آوری اطلاعات و آمار مهم است به همین دلیل دو مرکز یعنی مرکز آمار ایرانی برای داده‌های عمومی و سازمان نقشه‌برداری به عنوان متصدی اطلاعات داده‌های مکانی را در زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه داریم.

وی با تاکید بر اینکه آمار باید به هنگام و سریع باشد گفت: مطمئنم پس فردا صبح پیامکی از سوی رئیس مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم دریافت خواهم کرد.

وی افزود: طی دو ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین دو ماه اخیر افت قابل توجهی داشته است. البته نرخ میانگین همچنان بالا است که به دلیل نوسانات سال قبل است.

معاون رئیس جمهور گفت: در هر یک از این ماه‌ها تورم تا ۶ واحد درصد تقلیل یافته است. در حال حاضر روند نرخ تورم مثبت است و ما از این بابت خوشحالیم البته برخی از این موضوع خوششان نمی‌آید.

مذاکره را مشروط به چیزی کردند که برای ما قابل قبول نیست

وی اظهار داشت: ملت ایران در زمان کوتاهی موج بزرگی را که برخی کشورها را دچار مشکل می‌کند پشت سر گذاشت و به خود آمد.

نوبخت افزود: یکی از روسای جمهور به رئیس جمهورمان می‌گفت که ترامپ گفته است ایران کوتاه بیاید چرا که تا چند ماه دیگر کار ملت ایران تمام است. اما این بار دیدید که برای مذاکره التماس می‌کردند. مذاکره را مشروط به چیزی کردند که برای ما قابل قبول نیست.

۸۴۳ هزار نفر به شاغلان افزوده شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اینکه آمار باید صحیح باشد که بتواند واقعیت امر را برای برنامه‌ریزان نشان دهد، گفت: نرخ بیکاری تابستان ۱۰.۵ درصد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد تقلیل یافت.

وی ادامه داد: در این راستا ۸۴۳ هزار نفر به شاغلان افزوده شد و ۴۵۵ هزار نفر از جمعیت بیکاران کاهش یافت.