همکاری دانشگاه خوارزمی با بخش خصوصی در راستای تسریع پروژه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، جلسه بررسی زمینه‌های همکاری با شهرداری و یکی از بانک ها در راستای ساخت و تکمیل پروژه‌های دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

این جلسه به منظور تسریع در انجام پروژه‌های در دست اجرای دانشگاه خوارزمی و ایجاد پروژه های جدید در تهران و کرج بود و عزیزالله حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی به طرح ساماندهی فیزیکی ساختمان های دانشگاه در تهران و تکمیل پروژه های نیمه کاره و در دست ساخت این دانشگاه در تهران وکرج پرداخت.

وی همچنین آمادگی دانشگاه را برای ورود شرکت ها و موسسات خصوصی در جهت ایجاد امکانات رفاهی، تجاری، آموزشی و فرهنگی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان اعلام کرد.