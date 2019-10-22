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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۷

سرلشکر باقری:

تلفات سنگین هزینه مقابله با ایران است/ دشمنان از ما وحشت دارند

تلفات سنگین هزینه مقابله با ایران است/ دشمنان از ما وحشت دارند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: اگر دشمن به مرزهای میهن اسلامی تجاوز کند با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات و آبروریزی سنگین همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در بازدید از تیپ ۶۵ نیروی ویژه هوابرد ارتش با اشاره به نقش نیروهای مسلح در برابر دشمنی‌ها و تهدیدات، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر این همه دشمنی و توطئه، تحریم و فشار و تهدیدات علیه کشور، مسئولیت بسیار سنگین برقراری امنیت پایدار، ایجاد و ارتقای بازدارندگی کارآمد و موثر را بر عهده دارند. اگر کشور دارای امنیت است، به خاطر همین بازدارندگی است.

وی به دشمنی تاریخی آمریکا با ملت و کشور ایران و تجاوزگری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و یادآور شد: در مورد دشمنی آمریکای جنایت کار و صهیونیسم آدم کش، هیچ تردیدی در جهان وجود ندارد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه بازدارندگی، مانع تهاجم دشمن به ایران است، گفت: اگر اتفاقی نمی‌افتد و تهاجمی صورت نمی‌گیرد، صرفا به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود دارد.

سرلشکر باقری تاکید کرد: دشمن باید بداند اگر به مرزهای میهن اسلامی تجاوزی صورت بگیرد با یک ملت یک‌پارچه و تابع رهبر که دارای نیروهای مسلح مقتدر و توانمندی است، مواجه خواهد شد و این مواجهه حتما همراه با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات و آبروریزی سنگین همراه خواهد بود و منفعتی که از این تهاجم خواهد برد، قابل قیاس با هزینه سنگینی که باید بپردازد، نیست.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ما در طول تاریخ و چهل سال انقلاب اسلامی نشان دادند که قصد هیچگونه تهاجم و تجاوز به هیچ کشوری را ندارند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم داشتی به منابع و یک وجب خاک همسایگان ندارند، اما در برابر تهاجم و بدخواهی دشمنان می‌ایستند و این ایستادگی را در دفاع مقدس نشان دادند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دوستان به ما اطمینان می‌کنند و دشمنان از ما وحشت دارند چرا که باید چنین رویه‌ای در برخورد با دوستان و دشمنان وجود داشته باشد.

سرلشکر باقری در پایان با ابراز خرسندی از آمادگی رزمی و توان دفاعی تیپ ۶۵ نوهد، گفت؛ ان‌شاءالله روز به روز شاهد آمادگی بیشتر تیپ ۶۵ و سایر واحدهای ارتش باشیم و با وحدت و یکپارچگی میان ارتش و سپاه و با هماهنگی کامل میان قوای مسلح کشور، همه دست در دست هم بتوانیم کشوری امن و آرام ایجاد کنیم تا در بستر این امنیت کشور مسیر خود را به سوی پیشرفت و توسعه ادامه دهد.

کد مطلب 4753433
هادی رضایی

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