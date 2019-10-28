  1. استانها
  2. تهران
۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش مصدومان تصادف جاده شهریار به ۶ نفر/کودک ۷ساله جان باخت

افزایش مصدومان تصادف جاده شهریار به ۶ نفر/کودک ۷ساله جان باخت

شهریار- سخنگوی اورژانس کشور از افزایش مصدومان تصادف جاده شهریار به ۶ نفر خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد.

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد مصدومان و فوتی های حادثه تصادف در محور اندیشه- تهران اظهار داشت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: از این تعداد مصدومین ۲ نفر به بیمارستان ۱۲ بهمن شهر قدس و ۴ نفر به بیمارستان شهید فیاض بخش انتقال یافتند.

سخنگوی اورژانس کشور اضافه کرد: در این حادثه همچنین یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد و ۴ خودرو آتش گرفت.

بر اساس این گزارش، شامگاه یکشنبه در پی تصادف در جاده شهریار به سوی تهران، نبش پل باغستان ۴ خودرو از جمله یک تریلی آتش گرفت.

  این حادثه در پی برخورد تریلر با یک دستگاه پژو ، و ورود آن به مسیر مقابل و درنهایت برخورد با خودروی تیبا و گاردریل ایجاد شد.

کد مطلب 4757343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها