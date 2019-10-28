افزایش مصدومان تصادف جاده شهریار به ۶ نفر/کودک ۷ساله جان باخت

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعداد مصدومان و فوتی های حادثه تصادف در محور اندیشه- تهران اظهار داشت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: از این تعداد مصدومین ۲ نفر به بیمارستان ۱۲ بهمن شهر قدس و ۴ نفر به بیمارستان شهید فیاض بخش انتقال یافتند.

سخنگوی اورژانس کشور اضافه کرد: در این حادثه همچنین یک کودک ۷ ساله جان خود را از دست داد و ۴ خودرو آتش گرفت.

بر اساس این گزارش، شامگاه یکشنبه در پی تصادف در جاده شهریار به سوی تهران، نبش پل باغستان ۴ خودرو از جمله یک تریلی آتش گرفت.

این حادثه در پی برخورد تریلر با یک دستگاه پژو ، و ورود آن به مسیر مقابل و درنهایت برخورد با خودروی تیبا و گاردریل ایجاد شد.