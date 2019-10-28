بارندگی متناوب در سواحل شمال/ امواج ۴ متری در دریای عمان

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز دوشنبه در جنوب غرب، غرب و دامنه های جنوبی البرز در قزوین، البرز و تهران ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در جنوب، مرکز، شرق، شمال شرق و شمال غرب بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

صادق ضیائیان افزود: در استان های قزوین و البرز و همچنین در غرب خلیج فارس بارش شدت بیشتری خواهد داشت.

به گفته وی، بعد از ظهر فردا با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در شمال غرب، غرب و دامنه های جنوبی البرز در قزوین، البرز و تهران افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود و در مرکز، شرق، شمال شرق و دامنه های زاگرس مرکزی در جنوب غرب کشور در بعضی ساعات رشد ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: از فردا سه شنبه تا اواخر هفته در سواحل شمالی کشور بارش متناوب باران پیش بینی می شود.

همچنین از امروز تا چهارشنبه بارش در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی به صورت برف است و با فعالیت طوفان حاره ای در شرق دریای عمان، سواحل دریای عمان و تنگه هرمز مواج بوده و ارتفاع موج بین ۳.۵ تا ۴.۵ متر پیش بینی می شود.

هوای تهران امروز نیمه ابری، همراه با وزش باد، در بعضی ساعات ابری همراه با بارش باران با احتمال رعد و برق پیش بینی شده است.

شهرکرد فردا در سردترین ساعات دمای صفر درجه سانتیگراد را تجربه خواهد کرد که روز پنجشنبه به منفی ۲ درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.