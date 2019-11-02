خواننده پاپ با فرزند شهریار ملاقات کرد/ دیدار در بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت «آوازی نو»، حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ چند روز پیش از برگزاری کنسرت تبریز با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) این شهر با سید هادی بهجت تبریزی فرزند استاد شهریار شاعر فقید ادبیات پارسی ملاقات کرد.

سیدهادی بهجت تبریزی(فرزند استاد شهریار) بر اثر تصادفی که چندی پیش رخ داد، از ناحیه سر و پای چپش آسیب دیده است. در حال حاضر اوضاع عمومیِ او مناسب است و دوران نقاهت را طی می‌کند. وی در کنسرت قبلی حمید هیراد در تبریز به عنوان مهمان ویژه حضور داشت.

هیراد پس از دیدار با بهجت‌تبریزی به مقبره‌الشعرای تبریز رفت تا برای استاد شهریار و درگذشتگان این مقبره هم فاتحه‌ای بخواند.

وی همچنین از نزدیکان سیدهادی بهجت تبریزی دعوت کرد تا به عنوان مهمان ویژه در کنسرت جدیدش در تبریز حضور داشته باشند.

هیراد در برخی از آثارش از اشعار شهریار تضمین کرده است. این خواننده در آخرین اثرش با عنوان «گفتم بمان» هم، از سروده‌های استاد شهریار بهره گرفته است.

کنسرت حمید هیراد روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ در تبریز برگزار می شود.