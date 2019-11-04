ثبت نام آزمون زبان انگلیسی تولیمو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام و شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (TOLIMO:E_A۲۰۱۹) در سال ۱۳۹۸ منحصراً به صورت اینترنتی از امروز دوشنبه ۱۳ آبان آغاز شده است و تا تکمیل ظرفیت برگزاری هر مرکز ادامه خواهد یافت.
کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در آزمون مذکور اقدام کنند.
آزمون مذکور برای دوره ۱۳۷ در تاریخ ۷ آذر ۹۸ و برای دوره ۱۳۸ در تاریخ ۲۸ آذر ۹۸ منحصراً در شهر تهران و به صورت اینترنتی (iBT) در ۳ مرکز برگزار خواهد شد.
داوطلبان لازم است در زمان ثبتنام با توجه به انتخاب مرکزی که انجام میدهند در ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری آزمون نیز با کارت شناسایی معتبر (شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی) به همان مرکز مراجعه کنند.
مراکز مجری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (TOLIMO:E_A۲۰۱۹) سال ۹۸
۱. سازمان سنجش آموزش کشور. نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، بین استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، پلاک ۲۰۴، طبقه اول، سالن iBT
۲. مرکز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان اسکندری شمالی و دکتر قریب، روبروی پارک اوستا، پلاک ۱۳۱
۳. پردیس شماره ۲ دانشگاه شهید بهشتی. نشانی: تهران، اکباتان، فاز ۳، جنب بیمارستان صارم
زمان برگزاری دورههای بعدی آزمون طی اطلاعیهای متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما