به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز در همایش ملی پدافند غیرعامل که در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد با اشاره به اینکه همه‌ نقش و مسئولیت در این وزارتخانه با مردم است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اولویت قرارگرفتن اصول پدافند غیرعامل تاکید دارند.

وی افزود: دشمن تمام تلاش و فشار خود را برای آسیب به کشور ما به‌کار گرفته است و به همین دلیل دفاعی موثر است که پیش‌دستانه و بر اساس اصول پدافند غیرعامل باشد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای برای طرح ریزی شهری داریم که بر اساس آن باید ضوابط پدافند غیرعامل در این حوزه رعایت شود.

اسلامی با اشاره به اینکه بازسازی خانه های فرسوده و ‌بازآفرینی شهری به قانون تبدیل شده و سازمانی هم برای همین منظور تشکیل شده، افزود: در بخش روستایی دولت برای بازسازی بافت‌های فرسوده هزینه مستقیم می‌کند و برای شهرها نیز تسهیلات ارزان قیمت ارائه می‌دهد که با تلاش‌های صورت گرفته در تهران ۵۰ درصد بافت فرسوده شهر بازآفرینی شده است.

وی بیان کرد: برای مصون سازی زیرساخت‌های ناوگان هوایی کشور در برابر حملات سایبری نیز برنامه‌های مفصلی جهت پایداری سیستم‌های ناوبری هوایی داریم تا با ارتقای آنها بتوانیم خدماتی که در این بخش ارائه می‌شود، بدون وقفه‌ای ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای نیز سند پدافند غیرعامل را در دستورکار داریم تا ایمن سازی‌های لازم‌در بخش تعمیر و نگهداری رعایت شود، تصریح کرد: در بخش نیروی انسانی آمورش و فرهنگ‌سازی را از الزامات پدافند غیرعامل می‌دانیم که باید سرمایه گذاری بیشتری را برای آن انجام دهیم. براین اساس در وزارت راه برنامه‌های آموزشی را با سرفصل‌های مختلف در دستور کار داریم تا ارتقا کیفی در عملکرد و باور ایجاد کنیم.