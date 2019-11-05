بیانیه مداخله جویانه سفارت انگلیس در بغداد درباره اعتراضات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت انگلیس در بغداد که از اقدامات خشونت بار عراق به شدت خرسند است، موضع مداخله جویانه اتخاذ کرد.

سفارت انگلیس در عراق اعلام کرد: به کارگیری خشونت ضد تظاهرات کنندگان قابل قبول نیست و باید از تظاهرات کنندگان حمایت شود.

این سفارتخانه از دولت عراق خواست که نیروهای امنیتی حامی تظاهرات کنندگان باشند و اقدمات مناسبی در این زمینه انجام دهند.

در صفحه توییتری سفارت انگلیس در عراق آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز حقی از حقوق ملت عراق است. خشونت ضد تظاهرات کنندگان غیرقابل قبول است.