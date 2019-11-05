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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۳۹

بیانیه مداخله جویانه سفارت انگلیس در بغداد درباره اعتراضات عراق

بیانیه مداخله جویانه سفارت انگلیس در بغداد درباره اعتراضات عراق

سفارت انگلیس در بغداد که از ناآرامی های عراق به شدت خرسند است در راستای سیاست مداخله جویانه خود توصیه هایی به دولت عراق درباره نحوه برخورد با تظاهرات کنندگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت انگلیس در بغداد که از اقدامات خشونت بار عراق به شدت خرسند است، موضع مداخله جویانه اتخاذ کرد.

سفارت انگلیس در عراق اعلام کرد: به کارگیری خشونت ضد تظاهرات کنندگان قابل قبول نیست و باید از تظاهرات کنندگان حمایت شود.

این سفارتخانه از دولت عراق خواست که نیروهای امنیتی حامی تظاهرات کنندگان باشند و اقدمات مناسبی در این زمینه انجام دهند.

در صفحه توییتری سفارت انگلیس در عراق آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز حقی از حقوق ملت عراق است. خشونت ضد تظاهرات کنندگان غیرقابل قبول است.

کد مطلب 4764453

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