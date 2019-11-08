دولت طرح «مسکن مهر» را برای خانه دار شدن مردم دنبال کند

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ساخت خانه های اجاره ای با زمین های دولتی، گفت: متاسفانه تاکنون این زمین ها مورد استقبال مردم قرار نگرفته چرا که از حد توان اقشار متوسط و پایین جامعه فراتر و این زمین ها گران است.

وی تاکید کرد: دولت باید برای بهبود وضعیت مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه برنامه ریزی کند و نیاز مسکن این افراد را تامین کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده معتقدم دولت باید زمین های ارزان قیمت و با تسهیلات ارزان و همچنین طولانی مدت را به مردم ارائه دهد تا آنان بتوانند خانه دار شوند.

رضایی کوچی با اشاره به طرح مسکن مهر، افزود: طرح مسکن مهر هم طرح خوبی بود که البته ایراداتی به ویژه در زمینه جانمایی و نظارت داشت که دولت می تواند همین طرح مسکن مهر را با رفع نواقص آن دنبال کند تا بخشی از جامعه از این طریق خانه دار شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت دو مکانیزم زمین ارزان قیمت و تسهیلات ارزان را در اختیار مردم قرار دهد و همچنین بتواند واحدهایی را با مشارکت مردم احداث کند، اقشار ضعیف جامعه هم می توانند خانه دار شوند.