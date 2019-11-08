اعزام فوری نیروهای امدادی و ارسال اقلام ضروری به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه، درباره خدمت‌رسانی این مجموعه به زلزله‌زدگان شمال‌غرب کشور اظهار داشت:به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ازلحظه وقوع زلزله شب گذشته تمامی امکانات امدادی بنیاد احسان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله بسیج شده است.

وی با اشاره به اعزام گروه‌های ارزیاب از آذربایجان شرقی و اردبیل برای تخمین و ارزیابی شدت حادثه گفت: در همین ابتدا ۵۰۰ تخته پتو، ۱۰۰ چادر اسکان، بسته‌های غذایی یک هفته‌ای برای ۱۰۰ خانوار، آب معدنی، ۱۰۰۰ کنسرو تن ماهی؛ موکت و لوازم اسکان اضطراری به مناطق زلزله‌زده ارسال شده است.

مدیرعامل بنیاد احسان با بیان اینکه آشپزخانه طبخ غذای گرم در محل وقوع زلزله (ترکمنچای) برپا شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مسئولین قرارگاه‌های جهادی آذربایجان شرقی و اردبیل برای ارزیابی در منطقه حضور دارند و تا ساعاتی دیگر، گزارش را ارائه خواهند کرد.

ترکمانه با اشاره به اینکه انبار فوریت‌های امدادی به‌صورت اضطراری در اردبیل ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: پیگیری لحظه‌ای در راستای برنامه‌ریزی مناسب و تصمیم‌گیری یکپارچه برای خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان توسط بنیاد احسان انجام می‌شود.